Premières missions. Tome 1

Minnie se fait recruter comme espionne sur le campus de son université. Elle découvre rapidement que l'agent qui la guide depuis la base n'est autre que Daisy, l'Agent D, sa meilleure amie. Minnie va mener ses premières missions avec volonté et parfois quelques maladresses, elle s'en sort grâce à sa spontanéité et l'aide experte de Daisy. Ainsi, elle récupère une arme dissimulée, trouve un antidote pour Donald devenu méchant, double la concurrence pour intercepter un virus et ravive la mémoire d'un ancien espion !