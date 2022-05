Tout savoir sur... La Sorcière

Ce documentaire illustré en grand format détaille les us et coutumes de la sorcière afin de tout connaître sur ce monstre et propose des astuces pour la zigouiller facilement. Rédigé avec humour et illustré avec talent, cet album permet à l'enfant de frissonner en découvrant cette créature terrifiante. Grâce à la collection DOCUFROUSSE, tu sauras tout sur les monstres qui te fichent la frousse. De grandes illustrations, des explications claires, des conseils et des astuces, tout est réuni dans ces albums pour affronter ces créatures et les mettre K. O. Avec DocuFrousse, la peur ne te fait plus peur ! Thème abordé : Les sorcières