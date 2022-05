Chevaliers contre sorcières. Tome 2

Donald l'écuyer et donc Sir Percemiald sont embarqués dans de nouvelles aventures. Des créatures magiques, mages et sorcières vont venir créer des situations compliquées nécessitant l'intervention de Sir Pecemiald. Il se retrouve ainsi confronté au Mage Basilic, la Sorcière Indolentia ou encore la Sorcière Miss Tick. Pour affronter cette dernière, un nouveau chevalier apparaît et vient libérer Donald de l'emprise de la sorcière.