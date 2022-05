Fantômes Académie. Tome 1

Les héros sont Riri, Fifi et Loulou, les neveux de Donald. Riri, Fifi et Loulou qu'on ne reconnaît que grâce à la couleur de leur casquette sont curieux, farceurs, malins, espiègles et aventuriers. Tout cela en étant exemplaires par ailleurs, ils sont polis, Loulou est premier en chimie... Alors qu'ils pensaient se faire réprimander par le directeur, ils sont nommés ambassadeurs de leur école de Donaldville. Ce nouveau rôle va les amener à voyager dans le monde entier pour rencontrer les élèves des différents collèges. Cependant, à chaque visite, ils seront confronter à des créatures et à des monstres, chaque fois plus surprenants. Pour affronter ces créatures fantastiques, ils ne reculeront devant rien ! Leur principale force réside dans leur trio et l'esprit d'équipe qui les anime. Dans cette série, on se retrouve loin des héros que l'on connait. Riri, Fifi et Loulou troquent le manuel des castors juniors pour une tablette, leur lampe de poche pour des téléphones portables et s'appuient sur les réseaux sociaux ou des tuttos pour résoudre leurs énigmes... .