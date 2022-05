Petit Sidney prend l'avion

Petit Sidney compte sur ses doigts : dans dix dodos, il prendra l'avion tout seul et retrouvera sa maman ! Elle lui a promis de mettre son pull rouge pour venir le chercher. Dans l'avion Petit Sydney est très fort : c'est lui qui pilote, qui décole et qui atterrit. Mais dans l'aéroport bondé, il voit du bleu, du jaune, du vert... mais pas de rouge. Un album à hauteur d'enfant, plein de poésie et d'émotions.