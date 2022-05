La Piscine magique

Aujourd'hui, Roi Lion a décidé d'offrir à ses sujets un cadeau princier : une divine trempette dans sa piscine. Mais attention, pas n'importe quelle piscine, sa piscine magique ! Ses invités, triés sur le volet, sont éblouis : il suffit de prononcer un voeu en plongeant, et l'eau se transforme immédiatement. Chacun en profite délicieusement, jusqu'à l'arrivée de l'insupportable Reine Lionne... qui glisse sur le plongeoir, à son plus grand désespoir. Oh crotte !