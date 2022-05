Buck Danny Tome 59 : Programme Skyborg

Buck Danny, Sonny et Tumbler ont été affectés dans une base de l'Air Force qui leur est familière : Edwards, en Californie. Mais leur séjour n'aura malheureusement rien de reposant... Car Buck et ses amis, qui comptent parmi les tout meilleurs pilotes au monde, ont été convoqués ici afin de combattre ? et ainsi tester ? une arme ultrasecrète : Skyborg, avion de combat autonome entièrement commandé par IA. Homme contre machine. Instinct contre IA. Buck Danny contre hackers... Qui va l'emporter ? Un Buck Danny au propos résolument moderne, mais qui n'oublie pas ses fondamentaux avec une intrigue et des combats aériens à couper le souffle !