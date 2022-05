Mes premières activités

Un premier livre d'activités des animaux à emporter partout. Ce livre-tissu très complet aborde les toutes premières notions d'apprentissage de façon ludique grâce aux jeux qu'il propose et aux nombreuses animations qu'il renferme. Il permet à l'enfant de développer sa motricité fine grâce aux nombreux éléments à ouvrir, détacher, positionner, soulever... dès la couverture. Au total, il offre pas moins de 12 animations plus une poignet-hochet ! (formes mobiles à velcro, fermeture Eclair, lacets, bouton en plastique...) Les jouets sonores cachés dans les pages et le papier crissant éveillent sa curiosité. Le miroir permettra à l'enfant de se reconnaître, de jouer avec sa propre image et donc avec son schéma corporel.