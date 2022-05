Les Légendaires - Les Chroniques de Darkhell Tome 3 : La sentence des ombres

Il est le possesseur de la terrible épée Ténébris. Elle lui donne des pouvoirs immenses et la puissance nécessaire pour protéger ses amis ou encore sa nouvelle famille. Malheureusement l'histoire de Ténébris est ponctuée de malheurs, de violence et de malédiction. Il vaudrait mieux s'en débarrasser au plus vite mais voilà, Galen va en avoir besoin pour empêcher qu'il arrive malheur à Cherylad...