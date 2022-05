Petite Panthère cherche son papa. Pour le retrouver, attention à tous les dangers de la jungle ! Ce matin, dans la jungle, Petite Panthère poursuit un gros scarabée. Son papa la met en garde : " Attention Petite Panthère ! Il ne faut pas trop t'éloigner... La jungle est pleine de dangers ! " Mais Petite Panthère va trop loin et se perd. Impossible de retrouver son papa ! Elle se lance à sa recherche et croise le singe qui la met en garde : " Attention Petite Panthère, ne glisse pas sur mes peaux de bananes ! ". Elle continue son chemin et aperçoit le phacochère en train de se laver qui lui lance : " Attention Petite Panthère, ne te baigne pas dans cette eau toute sale ". Et ainsi de suite : l'araignée la met en garde contre ses toiles collantes, et le vautour contre ses carcasses piquantes. Petite Panthère finit par se retrouver nez à nez avec un monstre terrifiant... qui n'est autre que son papa qui n'a pas écouté les recommandations des autres animaux et qui est tombé dans tous les pièges qu'il fallait éviter. Comme quoi, il faut savoir s'appliquer à soi-même les recommandations que l'on fait aux autres.