Kiki et Aliène Tome 8 : Camping sauvage

Kiki et Aliène sont de retour pour poursuivre leur analyse des Terriens ! Afin de mieux comprendre nos coutumes, ils ont décidé de visiter IDEA, le palais du meuble, de camper dans une école, d'apprendre à lire à un cochon et de partir à la recherche du fameux "Père Noël" ! En plus de ce programme déjà bien chargé, ils ne doivent pas oublier de surveiller leur canard Attila, qui accumule les bêtises et va se retrouver par inadvertance dans la prison des animaux dangereux : le zoo... Des histoires toujours aussi drôles et décalées qui nous mettent fasse à nos habitudes de Terriens souvent étranges mais jamais ennuyeuses !