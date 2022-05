Le Livre bleu de Nebo

Journal intime où se mêlent les voix d'une mère et de son fils ayant fait l'expérience d'une étrange fin du monde. Dans leur petit village du pays de Galles, tout le monde, ou presque, semble avoir disparu. Sans électricité, les magasins pillés, il a fallu se débrouiller, réapprendre à vivre "à l'ancienne". C'est dans cette simplicité et cette rudesse que Dylan, maintenant adolescent, s'est construit. C'est son monde, il s'y sent bien. Mais une multitude de questions subsistent pour lui sur le temps d'avant dont sa mère, qui n'en est pas nostalgique, lui dit si peu. Alors il cherche des réponses dans les livres gallois, écrits dans une langue que sa mère refuse de lui parler, et même dans la Bible. Un récit bouleversant, parenthèse mi-tragique mi-enchantée.