Les Amis du bois sans mousse : Blaireau et le monstre de l'Etang

Hier, Blaireau est rentré tard et tout chamboulé de sa pêche à l'étang des quatre vents... Il a tenu au bout de sa ligne, pendant quelques instants, un poisson énorme, gigantesque ! Il sort au matin avec sa plus grosse canne à pêche, bien décidé à attraper ce " monstre " . Il traverse le Bois sans mousse, passe avec dédain devant ses amis Renard et Loup, méprise leur invitation, puis rejoint seul l'étang où sa barque l'attend. Lorsqu'une petite carpe au bout de sa ligne lui propose un marché (sa liberté contre un souhait), Blaireau n'hésite pas longtemps : il veut pêcher le plus gros poisson de l'étang ! Les minutes passent. Soudain, la ligne se tend, Blaireau s'accroche, le coeur battant, mais splash, tombe dans l'eau glacée. Pour le malheureux pêcheur, la partie finit là. A vouloir trop avoir, on perd tout... les petits poissons et les bons moments entre amis !