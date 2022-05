Le revenant

Harald et son frère aîné, Ursius, sont les esclaves du flamine de Jupiter, le grand prêtre de Rome. Celui-ci est bon avec eux et souhaite les affranchir. Mais un matin, les enfants découvrent un aigle blessé dans le temple. C'est l'aigle de Jupiter ! Ce mauvais présage indique que Rome est en danger et seuls les deux garçons semblent pouvoir sauver la ville et ses habitants...