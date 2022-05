L'épopée de la forêt en cent épisodes

Comment naît un arbre ? Sais-tu que dans une forêt, les arbres sont reliés entre eux ? Aurais-tu pu imaginer que dans la mousse vivait tout un petit monde ? Connais-tu les milliers créatures qui peuplent le sous-bois ? En s'appuyant sur une documentation scientifique solide, ce livre nous révèle les secrets les plus incroyables de la forêt. Tour à tour de la taille d'un humain, d'un grain de riz, ou d'un petit animal, on explore les moindres recoins de terre, de mousse, de bois. Très vite, on découvre que tout est lié : un champignon connecte les racines des arbres entre eux, le lierre protège l'arbre des changements de température, les oiseaux aident les arbres à se reproduire... Un voyage spirituel qui suit la vie d'un chêne de sa naissance à sa mort : 800 ans de saisons qui se succèdent dans cette forêt si mystérieuse. Un livre à lire à haute voix, soir après soir, comme on le faisait autrefois à la veillée, ou pourquoi pas jour après jour, en classe. Car comprendre les arbres, c'est comprendre la complexité du monde et l'importance de le protéger.