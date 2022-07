Je t'attends

LivresJeunesseCNL – Léopold attend sa maman. Celle-ci s'est absentée pour très peu de temps. Il doit compter jusqu'à dix avant son retour. Alors Léopold patiente et commence à compter mais l'inquiétude grandit, les questions se bousculent et la panique devient incontrôlable... Ouf la voilà ! Un livre haletant pour apprivoiser les notions de séparation et de retrouvailles.