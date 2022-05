Ventre du Dragon Tome 2

Les secrets des dragons ont été oubliés... Parvenu à entrer dans les entrailles du plus gros dragon que la terre ait jamais porté, Phyl, Xiu et Udo sont confrontés aux Salamandres, les hommes avalés et transformés pour résister à la chaleur et servir le Grand Dragon. Pour mener à bien leur mission, ils doivent circuler à travers les organes pour atteindre le coeur du Grand Dragon. Ils découvrent une ville, des dragons et... leur histoire respective. Mais ils découvrent surtout Le Grand Ouvre ! Est-ce là le grand secret alchimique ? ! Dans le Ventre du Dragon propose une relecture originale du mythe de ces fascinantes créatures ailées construit autour de la thématique de la transmission familiale. Mathieu Gabella et Christophe Swal jouent avec les codes et les histoires de dragons pour nous délivrer un récit aussi documenté qu'épique et mystérieux.