"Carnets de campagne" est un récit à plusieurs voix réunissant six autrices et auteurs de bandes dessinées qui vont chacun suivre de l'intérieur la campagne des principaux candidats à la présidentielle de 2022. Piloté par Mathieu Sapin, le projet réunit les contributeurs suivants : Kokopello, Morgan Navarro, Dorothée de Monfreid, Louison et Lara. Chacun réalisera ses planches au gré de l'actualité et en temps réel pour raconter les coulisses de la campagne.