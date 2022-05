La fortune des Winczlav Tome 2 : Tom et Lisa 1910

Oklahoma, 1910. La vie de Thomas Winczlav, fils de Milan, prend un tournant radical lorsqu'il se découvre héritier des richissimes Whiskies O'Casey, qu'il va devoir partager avec sa soeur jumelle, Lisa... Alors que la Première Guerre mondiale éclate, Thomas ? parfois crédule et souvent volage ? va tenter de faire fructifier son affaire, adoptant le nom de " Winch ". Pendant ce temps, Lisa, femme libre passionnée d'aviation, va se tailler sa place dans un ciel de guerre dominé par un certain Baron rouge... A travers les destins croisés d'une soeur et d'un frère que tout oppose, La Fortune des Winczlav s'impose comme une saga familiale à la puissance totale, explorant une des périodes les plus troublées de l'Histoire moderne et composant des portraits d'hommes et de femmes aussi marquants qu'un certain Largo... Bon sang ne saurait mentir !