Maggie fantôme

#JeunesseCNL – Elle, c'est Maggie. Elle file a toute allure, perchée sur ses patins a roulettes ! Mais plus ses jours font "pop" comme du maïs soufflé, plus ses nuits se révèlent noires et lugubres. Jour et nuit comme deux ennemis dos à dos, refusant de se parler. D'autant que depuis peu, d'étranges présences fantomatiques s'invitent en pleine journée. Un souffle dons le cou, une porte qui claque, des rideaux qui dansent... Cependant, pas question pour Maggie de se laisser impressionner ! Elle va mener l'enquête et partir a la recherche du fantôme qui la hante...