Mon corps m'appartient !

Respect, Intimité, consentement, parlons-en ! Pour prévenir et mettre en garde contre les violences sexuelles faites aux enfants, Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat leur parlent sans tabou du corps, de son fonctionnement, de la sexualité, de l'intimité. Elles les alertent sur ce que dit la loi, sur ce qui n'est pas acceptable, et sur la difficulté de parler quand quelque chose d'interdit leur arrive. Des mots simples, des éclairages essentiels pour les aider à dire NON, et à faire respecter leur intégrité corporelle. Un livre pour éclairer les enfants, accompagner les parents et les enseignants. Les questions de l'intimité, des violences sexuelles, de l'inceste, de la pédophilie, sans tabou. Des situations concrètes, des exemples pour réfléchir, discuter, expliquer des notions fondamentales avec des mots simples et précis.