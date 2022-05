Himalaya, les montagnes qui touchent le ciel

Un voyage extraordinaire sur le toit du monde à la rencontre de la nature et de la spiritualité La plus haute montagne du monde, l'Everest, n'est qu'une des mille merveilles de l'Himalaya. Le continent des cimes abrite des sites naturels extraordinaires et des traditions millénaires. Ce paradis des alpinistes est aussi le berceau du bouddhisme. 19 étapes ponctuent ce grand carnet de voyage en images à la découverte du Népal, de l'Inde et du Tibet. Entre sommets vertigineux et vallées semées de temples, on découvre les exploits des sherpas, les animaux solitaires des hauteurs, le mode de vie des Tibétains et des moines bouddhistes, les places de Katmandou et la cueillette du thé à Darjeeling. Chaque étape est un émerveillement de couleurs, et l'occasion de découvrir l'histoire des peuples, la vie de Bouddha, les sanctuaires sacrés du Dalaï Lama, la nature sauvage en altitude. Un album pour aimer la beauté et la diversité du monde. Album à découvrir dès 7 ans