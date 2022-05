Mes comptines des animaux

4 comptines sonores et animées pour chanter les animaux ! 4 puces sonores pour chanter les animaux et 4 animations pour s'amuser avec eux : Un éléphant qui se balançait : Fais bouger l'éléphant. Une poule sur un mur : Fais picorer la poule. C'est la mère Michel : Aide la mère Michel à retrouver son chat. Le loup, le renard et la belette : Fais danser le loup, le renard et la belette. L'animation fait apparaitre la puce sonore, et le livre comporte les comptines préférées des enfants.