La porte de l'univers

Robert est un humoriste raté, à la recherche d'un nouveau souffle. Pour ne pas dire qu'il est dans la panade et qu'il passe pour un ringard... Toujours être drôle, trouver le bon gag, le bon mot, ce n'est pas évident. Surtout quand on perd son boulot, puis sa femme et qu'on passe de désillusion en désillusion. Et pourtant, c'est à mourir de rire. Dans ces histoires, retrouvez un concentré de Goossens : de l'absurde, des militaires bien burinés, Dieu, Einstein, de la passion et même Louis ! Tout y est, et même le reste. Si nous avions été des critiques musicaux sans originalité, on vous aurait parlé de l'album de la maturité.