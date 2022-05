La famille Oukilé globe-trotter

Dans cet album jeu, les Oukilé partent explorer les grands espaces, tout autour du monde ! Les destinations : Himalaya, Ecosse, Amazonie, Sahara, Alpes, Caraïbes, bush Australien, Sénégal, montagnes Rocheuses, Inde, Grand Nord. - Le lecteur s'amuse à chercher Flore, Nestor, leurs parents et Opié dans les grandes images. - Très documentée, chaque illustration est un vrai décor miniature, un paysage hors du commun foisonnant de détails. C'est aussi l'occasion pour le lecteur de découvrir les particularités géographiques, culturelles, la faune et la flore de chaque destination. Sans oublier le plaisir de découvrir des gags pleins d'humour dissimulés un peu partout ! - A chaque destination, Flore et Nestor offrent au lecteur une page carnet de voyage dans laquelle on trouve infos pratiques, souvenirs, herbiers, dessins légendés ou encore photos... Des heures de jeu tranquilles garanties !