Les petits mythos : En 3D

La mythologie grecque prend une autre dimension ! Vous qui avez toujours voulu plonger dans la guerre de Troie, accompagner Ulysse dans son voyage de retour vers Ithaque ou simplement faire une bise sur le nez de Pégase, vous allez être servi. Totor et ses potes de l'Olympe vous embarquent dans leurs plus belles aventures en trois dimensions. Revivez leurs meilleurs gags comme si vous y étiez. Il vous suffit juste de chausser vos lunettes 3D. Et hop, à vous la corne d'abondance de délires, la boîte de Pandore pleine de rigolade... mais attention, l'hydre de Lerne en 3D est plus vraie que nature... et elle pue grave du bec !