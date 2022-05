Lastman Tome 4

Marianne et Adrian poursuivent leur voyage à la poursuite de Richard Aldana. Nouvelle étape : Paxtown, la ville de tous les possibles mais aussi de tous les interdits, bien différente de la douce Vallée des Rois. Richard, rattrapé par son passé, est entre les mains de Milo Zotis, magnat de la culture pop qui veut le remettre en selle en le renvoyant sur le ring pour payer sa dette ! C'est sans compter sur la détermination de Marianne, véritable grain de sable dans ce plan trop bien huilé... Projet innovant, conçu pour déborder du cadre de la seule bande dessinée (jeu vidéo, série animée...), Lastman est le fruit d'un travail collectif, nourri d'une riche culture de gamers et porté par un sens aigu de la narration et du spectacle.