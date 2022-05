Les Omniscients Tome 3 : Le berceau

Les cerveaux les plus remplis du monde vont devoir mettre leur immense savoir théorique à l'épreuve de la pratique ! Pour parvenir à délivrer la mystérieuse soeur jumelle de Diego de l'île où le FBI compte l'étudier et empêcher les Iconoclastes de diffuser le virus informatique le plus destructeur de l'Histoire, ils vont même devoir faire preuve d'ubiquité. Mais au bout de cette épreuve les attend une des rares connaissances qu'ils ignorent encore : le secret de leurs origines !