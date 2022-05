La première aube

Une magnifique histoire universelle, ode à la liberté et à la beauté du monde Luna et Sol ne connaissent que le Dôme, entièrement fermé, sous lequel ils vivent depuis leur naissance. Jusqu'au jour où la grand-mère de Luna lui offre une clé... Celle-ci mènera les enfants à une porte qui ouvre sur l'extérieur ! C'est le début d'une belle et grandiose aventure... Un album à découvrir dès 4 ans.