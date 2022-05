A quelques minutes d'entrer en scène, une fillette est tourmentée par le trac. Va-t-elle oublier ses pas ? Se figer sur place comme une statue en tutu ? Et si les spectateurs la huaient ? Grâce à une amie, la petite danseuse va se souvenir de sa passion pour la danse et ainsi trouver en elle le courage de livrer sa performance. A quelques minutes d'entrer en scène, une fillette est tourmentée par le trac. Va-t-elle oublier ses pas ? Se figer sur place comme une statue en tutu ? Et si les spectateurs la huaient ? Grâce à une amie, la petite danseuse va se souvenir de sa passion pour la danse et ainsi trouver en elle le courage de livrer sa performance. L'écriture imagée et poétique de Stéphanie Boyer met en avant les réflexions intérieures de l'héroïne, permettant ainsi au lecteur de vivre les émotions de la jeune danseuse. Les illustrations d'Elisa Gonzalez, quant à elles, campent un décor grouillant de vie où la fébrilité et la magie du spectacle sont palpables. Vas-y ! est un album lumineux qui montre que le courage réside avant tout en nous-mêmes.