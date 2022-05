Ikko et le coquillage

Ikko, un petit ours blanc, a découvert un beau coquillage dans le jardin. Tout content, il court le montrer à Mamako. Mais que se passe-t-il ? Le coquillage bouge... et deux petites épingles noires commencent à en sortir. "Ce n'est pas un coquillage, c'est un escargot, explique Mamako, et la coquille lui sert de maison". Le soir venu, Ikko et l'escargot s'endorment bien au chaud, chacun dans leur maison... Un livre tout carton pour les tout-petits, une histoire enfantine, pleine de poésie...