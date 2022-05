Préhistoric Rick Tome 3 : Age de pierre et coeur tendre

De nouvelles aventures et péripéties attendent Rick et sa bande, Rex et Ziggy. Rick aime toujours autant peindre, chasser et pêcher, tout en restant sur ses gardes, Bono, son ennemi juré n'est jamais bien loin, et toujours prêt à faire un mauvais coup. Mais cette fois-ci quelque chose a changé chez Rick : il est tombé amoureux de Nova, une jeune et belle chasseuse qui n'a pas froid aux yeux. Depuis, Rick est souvent dans la lune, ce qui crée des situations comiques ! Ce troisième tome se termine en pleine action : Rick est à la chasse avec Nova, Ziggy et Rex, et tout d'un coup, le grand mammouth blanc fonce vers eux. Rick saisit alors son arc... et décoche une flèche en direction de l'animal. Que va-t-il se passer ?