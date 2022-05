Souris des bois. Une année dans la forêt

Souris des bois traverse la forêt au fil des mois, et rend visite à ses nombreux amis : le Hérisson, le Blaireau, l'Ecureuil... En juillet, lorsque le bois est au plus chaud, ils vont se baigner ; mais en novembre, ils se blottissent plutôt autour du feu pour affronter les froides soirées ! Ensemble, tous les animaux savourent le changement des saisons et la nature qui s'offre à eux. Dans cet album, 14 rabats et découpes permettent à la nature de se déployer dans ses infimes détails, décortiqués dans trois pages documentaires en fin d'ouvrage. A partir de 3 ans