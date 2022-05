Pour danser. Volume 1

Un livre sonore pour partir à la découverte des plus belles chansons Disney pour danser ! Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la chanson. Une illustration simple et tendre accompagne chaque chanson mythique Disney et invite à découvrir l'univers magique de chaque film : Le Livre de la Jungle, La Petite Sirène, Aladdin, Vaiana, Les Aristochats, Le Roi Lion. En écoutant ou en chantant, l'enfant peut observer les détails de l'image en tout autonomie. 6 puces sonores de 20 secondes, 6 chansons Disney ! Dès 18 mois.