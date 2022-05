Arthur et Disco

Un album sur une histoire d'amitié et de complicité. Un petit garçon prénommé Arthur rencontre son compagnon (un chien) dans une animalerie. Ce dernier danse sur de la musique disco. La famille d'Arthur l'adopte et lui donne le nom de... Disco ! Plus de vingt planches pour raconter avec humour l'entraide, la solidarité, la rivalité, les jeux, les relations toujours empreintes d'une grande affection entre les deux personnages : le jeu du Ni oui, ni non, l'arrivée de la petite soeur d'Arthur, la lettre à Agnès, l'anniversaire d'Arthur, l'explication sur comment arrivent les bébés... autant de moments jubilatoires et tendres sur le lien fraternel qui unit les deux personnages.