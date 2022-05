Loulou et Momo Tome 1 : Même pas peur !

Loulou (la louve-garou) et Momo (la momie) sont inséparables. Leur univers est peuplé de fantômes, vampires, zombies... qui cohabitent plus ou moins facilement, créant ainsi de drôles de situations conflictuelles Deux nouveaux héros attachants : Loulou, personnage très naïf et romantique est prête à embrasser tous les crapauds de la mare pour trouver son prince (pas) charmant Momo, son compagnon de jeu, adore les chatons... de préférence au barbecue ou farcis avec des limaces gluantes ! Les aventures de Loulou et Momo sont ponctuées de fausses pages de pub : pour des sapins parfumés pour zombies, pour la tondeuse O-Poil spécial Yéti, pour le dentifrice Canicaril spécial vampire...