Les animaux de la mer

Un tout premier documentaire qui allie le geste au son pour faire connaissance avec les animaux de lamer et leurs petits. Un livre sonore avec des consignes à écouter, des animaux à caresser et leur cri à entendre ! Après avoir écouté la consigne sonore, l'enfant caresse un animal de l'image. Surprise ! Son cri se déclenche. 2 gestes différents permettent de stimuler la motricité fine (appuyer sur un bouton et caresser une image) et de déclencher un son. Avec le cri de l'animal, l'enfant appréhende une dimension supplémentaire de l'animal. Points d'éveil : éveil sonore - vocabulaire - motricité fine