Poutine One-Shot : L'ascension d'un dictateur

La passionnante et révoltante biographie du maître du Kremlin. De ses origines de petit voyou dans les cours d'immeubles sales et infestées de rats de la Leningrad de l'après-guerre jusqu'à sa place actuelle parmi les hommes les plus puissants du monde, en passant par son ascension dans les rangs du KGB, voici l'histoire de Vladimir Poutine. Le journaliste et auteur Darryl Cunningham, best-seller du New York Times, livre une enquête sur l'histoire du cartel criminel de Poutine et sur son influence néfaste sur notre monde. Il analyse les guerres en Syrie, Géorgie et Ukraine, les empoisonnements de Salisbury, les violents assassinats du politicien Boris Nemtsov et de la journaliste Anna Politkovskaïa et le meurtre d'Alexandre Litvinenko à Londres. Il revient également sur la manière dont le gouvernement russe est intervenu dans l'élection américaine de 2016, afin d'aider Donald Trump à se faire élire. Cunningham décortique le plus grand scandale d'espionnage de l'Histoire, fait de guerres, d'assassinats, de terrorisme, de cyberattaques, de corruption et de vols à très grande échelle.