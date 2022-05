Il était une fois un prince nommé Harry (oui, comme celui d'aujourd'hui, mais bien avant la reine d'Angleterre et tout ce tintouin)... Harry a beau s'empiffrer de poulardes comme son frère, le balèze Edouard, il reste long et maigre à faire peur. Et il déteste les cours de chevalerie, auxquels il s'astreint néanmoins vaillamment pour devenir fort et musclé, ainsi qu'on l'attend de lui. Le matin de son premier tournoi, il ne retrouve plus sa sur-cotte bleu azur. Son frère lui en prête une, toute verte. Grave erreur ! Quand Harry se présente sur le terrain, les quolibets fusent : Hé Harry Cover !!! C'est la fin des haricots ! Dépité, humilié, le jeune Harry s'enfuit. Avant de revenir, bien décidé à tirer parti de sa différence. C'est ainsi qu'il deviendra un grand chevalier, mais à sa manière, artiste et iconoclaste...