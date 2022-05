Les damnés de l'or brun Tome 1 : Salvador, 1822

Le goût amer du chocolat. Brésil, 1822. Sur ce territoire encore sous domination portugaise, les plantations prospèrent et les notables se pressent au port de Salvador pour trouver des esclaves aptes au travail. C'est là que Dom Louis et son frère cadet Tiago espèrent repérer, eux aussi, des hommes robustes. Mais subjugué par sa beauté, Dom Louis repart avec une jeune esclave, Maïra ! Ce n'est bien sûr pas du goût de leur père qui a besoin de main-d'oeuvre pour faire tourner son exploitation de cacao. Dans un contexte politique incertain où les indépendantistes menacent l'ordre établi, ce père préoccupé par les affaires décide de marier Dom Louis. Malheureusement, le jeune héritier impulsif et violent n'a d'yeux que pour Maïra. Exténuée par le travail qui la brise chaque jour davantage, Maïra va devoir ruser pour survivre. A la merci de la brutalité de Dom Louis, elle réussit à intégrer le domaine comme servante et quitte l'enfer des champs. Pendant ce temps, les rivalités grandissantes entre les deux frères dynamitent littéralement le clan familial de l'intérieur. Désormais Tiago devient l'héritier favori. La haine que lui voue alors son frère Dom Louis dépasse l'entendement. Tiago va-t-il réussir à prendre les rênes du domaine dans un pays au bord de l'implosion ? Maïra va-t-elle rester enchaînée à cette existence ? Et si les destins de ces deux personnages se croisent, jusqu'où iront-ils ?