Lastman Tome 3

L'univers d'Adrian a basculé brutalement. Contraint de quitter sa ville natale avec sa mère, Marianne, il découvre en celle-ci une femme farouche, combattante et maîtrisant un incroyable engin dont il ne soupçonnait même pas l'existence : une moto ! Désormais lancés au cur du rift, un nouveau monde qu'il leur faut explorer, Adrian et Marianne sont sur la piste de la coupe des rois et de son mystérieux voleur, Richard Aldana. Projet innovant, conçu pour déborder du cadre de la seule bande dessinée (jeu vidéo, série animée...), Lastman est le fruit d'un travail collectif, nourri d'une riche culture de gamers et porté par un sens aigu de la narration et du spectacle.