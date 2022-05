Le parc animalier. Avec un feutre

Un cherche et trouve avec un feutre et des pages effaçables sur le thème des créatures magiques. Un cherche et trouve pour découvrir le monde des créatures magiques et enchantées comme les licornes, les fées, les lutins, les sorcières, les dragons, les sirènes et s'amuser à retrouver tout ce qui est caché dans les scènes. Avec le feutre l'enfant entoure les solutions puis efface et recommence. Il peut ainsi défier sa famille et ses amis et découvrir qui est le plus rapide pour tout trouver !