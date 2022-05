Engins et véhicules. Avec un feutre

Un cherche et trouve avec un feutre et des pages effaçables sur le thème des engins et des véhicules. Un cherche et trouve pour découvrir les avions, les trains, les voitures, les engins de chantier, les engins agricoles... et s'amuser à retrouver tout ce qui est caché dans les scènes. Avec le feutre l'enfant entoure les solutions puis efface et recommence. Il peut ainsi défier sa famille et ses amis et découvrir qui est le plus rapide pour tout trouver !