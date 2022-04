Superman - Son of Kal-El Tome 1 : La vérité, la justice, et un monde meilleur

Jonathan Kent a subi beaucoup d'expériences au cours de sa jeune vie : traversé de nombreuses épreuves et même vécu dans le futur avec la Légion des Super-Héros, chargés de l'entraîner pour le jour où son père, Clark Kent, ne pourrait plus être Superman. Même si Jon ne sait pas exactement quand ce jour aura lieu, les signes lui montrent qu'il pourrait être proche... Il est temps pour le fils de porter la cape de son père et le symbole d'espoir que représente Superman.