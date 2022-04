Gringa n'a qu'un rêve, retrouver le seul homme qu'elle n'ait jamais aimé. Elle est la tenancière d'un bordel à Jujuy dans les montagnes au nord de l'Argentine. Bien qu'elle soit aveugle et malade, elle n'a qu'une idée en tête, réaliser son dernier souhait avant de mourir : aller à Venise pour s'excuser auprès de l'amant qu'elle a trahi il y a des années. Mais Gringa n'a pas les moyens de financer un tel voyage. Or, c'est sans compter sur l'affection et l'ingéniosité de ses filles, et aussi d'un fidèle client, qui lui feront voir la Sérénissime sans quitter leur bled perdu.