Caracole et la nuit ensoleillée

L'intrépide Caracole doit sauver son village, prisonnier d'une nuit sans lune. Une aventure fantastique pleine de rebondissements. Au-dessus de la forêt, s'élève un petit village dont les habitants n'osent pas descendre dans la forêt. Pour se nourrir, ils vaporisent sur les arbres une potion chimique qui fait monter tous les fruits ; ils n'ont qu'à se pencher pour les ramasser mais ils en privent aussi tous les animaux. Un soir, le soleil refuse de se coucher, il n'y a plus de nuits. Et pour les villageois, impossible de dormir ! La jeune Caracole comprend qu'elle doit descendre dans la forêt pour parler aux esprits des arbres. Ils vont alors lui révéler qu'ils ont voulu punir les humains pour avoir volé tous les fruits. Et pour arrêter le sort et faire revenir la nuit, Caracole devra trouver le mangeur de lune, qui se trouve sous un lac merveilleux...