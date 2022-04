Un sac à dos, un passeport, une liste de monuments à voir et 80 jours seulement pour réaliser un voyage complètement fou, voici le projet Jules Verne : un récit au jour le jour, de la préparation au dénouement final, parsemé d'anecdotes et d'astuces pour bien entreprendre une expédition digne de Phileas Fogg. Entre les joies, les galères, les courses effrénées pour attraper une correspondance, les visas, les rencontres, les gamelles, et le décalage horaire... Embarquez pour une aventure délirante à la poursuite du chronomètre pour réussir à faire le tour du monde en 80 jours !