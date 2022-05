Je découvre les chiffres en peinture magique

Découvre les chiffres et leur tracé avec ces peintures magiques à l'eau ! Dans ce bloc de 12 pages à colorier, l'enfant découvre les nombres de 1 à 12 et leur quantité. En peignant l'intérieur des chiffres, l'enfant en découvre les contours. En s'amusant ensuite à mettre les images en couleur, il découvre les quantités qu'ils représentent. Pour appuyer le lien qui existe entre chaque nombre et sa quantité, un code couleurs est utilisé : " Combien y a-t-il de chatons ? ", " 1, 2, 3, 4, il y a 4 chatons ! " Une activité mêlant ludique et éducatif ! Avec 1 pinceau et pages détachables.