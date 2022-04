Niko Tome 2 : Effets très spéciaux !

Niko a une dizaine d'année, il vit dans un avenir qui ressemble beaucoup à notre époque, mais où les inventions les plus folles sont possibles. C'est vrai qu'avec des parents inventeurs, il y a de quoi faire... Niko et son frère robot vont devoir poursuivre leurs parents devenus idiots à travers un zoo, s'entendre avec leurs mini-doubles, et concevoir un projet d'école... intergalactique. Tout ça sans éviter quelques catastrophes...