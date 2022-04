Malice et Brouillon Tome 2 : Et toc Blablatok !

Malice et Brouillon vivent au temps des mammouths, autrement dit à la préhistoire, dans une tribu emmenée par le sorcier Blablatok. Tous les jours il leur faut trouver à manger, à boire, en endroit où dormir... et échapper aux bêtes sauvages qui les entourent. Chaque journée est donc une nouvelle aventure, mais une aventure pleine de fantaisie. Car les deux enfants ont plein d'idées et ne manquent pas d'humour, et Blablatok est tellement bête qu'il est facile de lui jouer des tours. Dix histoires issues du magazine documentaire Youpi J'ai compris, indépendantes les unes des autres, à lire d'une traite ou, pourquoi pas, chaque soir avant de s'endormir ?